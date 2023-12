Ο Ναδάλ σε προπονητικό αγώνα με τον Ζάουμε Μουνάρ στη Μαγιόρκα, έβγαλε έναν μαγικό πόντο με το forehand, σε ένα χτύπημα σήμα κατατεθέν για τον Ισπανό.

Όσο οι ημέρες περνούν τόσο ο Ράφαελ Ναδάλ ανεβάζει τους προπονητικούς ρυθμούς, βελτιώνοντας μαζί και το αγωνιστικό του επίπεδο.

Όπως ο πόντος που έβγαλε απέναντι στον Ζάουμε Μουνάρ με ένα χτύπημα σπεσιαλιτέ με το forehand.

Wow, this practice point between Nadal and Munar today, and the *classic* forehand down the line passing shot winner from Rafa



