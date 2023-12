Ο Κάρλος Αλκαράθ «ντύθηκε» Ντένις Μπέργκαμπ για το καθιερωμένο ποδοσφαιρικό αγώνα στην ακαδημία του Χουάν Κάρλος Φερέρο στο Αλικάντε.

Ο Κάρλος Αλκαράθ, μετά από δίωρη προπόνηση με τον Γιάνικ Σίνερ, άφησε τα ρούχα του τένις, φόρεσε τη φανέλα της Άρσεναλ με το Νο.10 και το όνομα του Ντένις Μπέργκαμπ και το... γύρισε στο ποδόσφαιρο.

Ηγήθηκε της ομάδας των παικτών στο καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο αγώνα ποδοσφαίρου στην ακαδημία του προοπονητή του Χουάν Κάρλος Φερέρο στο Αλικάντε. Ο Φερέρο, μετά την αρθροσκόπηση στο γόνατο, έμεινε στον πάγκο δίνοντας οδηγίες στην αντίπαλη ομάδα.

Ο Αλκαράθ πόνταρε και στην παρουσία του Σίνερ στην ομάδα του, όμως ο Ιταλός, ευγενικά αρνήθηκε, προτιμώντας να ξεκουραστεί. Αυτό δεν εμπόδισε τον Αλκαράθ και την ομάδα του να πάρουν τη νίκη με 1-0 και μαζί τη ρεβάνς για το... ντροπιαστικό 3-0 από την περσινή σεζόν.

