Με ένα έξυπνο βίντεο ο Αντρέι Ρούμπλεφ παρουσίασε τη σειρά ρούχων «Rublo», εξηγώντας γιατί προχώρησε στη δημιουργία της.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ τις ημέρες των εορτών παρουσίασε τη νέα πρωτότυπη σειρά ρούχων «Rublo». Ο Ρώσος ανακοίνωσε το επίσημο λανσάρισμα της σειράς ρούχων μέσω βίντεο στα κανάλια του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κεντρικός ήρωας -ο οποίος μοιάζει εντυπωσιακά με τον ίδιο τον Ρούμπλεφ- πηδά από έναν γκρεμό το ηλιοβασίλεμα καθώς και μεταμορφώνεται σε πουλιά, τα οποία ενώνονται για να σχηματίζουν το λογότυπο της επωνυμίας.

Είναι συμβολικό για τους λόγους για τους οποίους ο Ρούμπλεφ αποφάσισε να δημιουργήσει την επωνυμία εξαρχής και τον αντίκτυπο που ελπίζει να έχει.

Welcome to Thank you for all your support and patience https://t.co/FDErKEJuFq pic.twitter.com/KrYrqdDiRa