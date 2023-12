Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν μαζί στο μεικτό διπλό στη διάρκεια του τουρνουά επίδειξης στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα θα συνθέσουν ομάδα στο μεικτό διπλό στο World Tennis League στο Άμπου Ντάμπι, που θα γίνει σε λίγες ημέρες.

Ο Έλληνας τενίστας και η σύντροφός του θα αγωνιστούν μαζί στο τουρνουά επίδειξης που θα γίνει από τις 21 έως τις 24 Δεκεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το ανακοίνωσε ο Τσιτσιπάς μέσω βίντεο προώθησης της διοργάνωσης, λέγοντας: «Έμειναν οκτώ μέρες ακόμα. Ανυπομονώ να πάρω μέρος με την ομάδα των Kites και να παίξω μεικτό διπλό μαζί με την Πάουλα. Θα τα πούμε σύντομα στο Άμπου Ντάμπι».

