Ο Χουμπέρτ Χουρκάτζ άρχισε την προετοιμασία του μέσα στα χιόνια στην ιδιαίτερη πατρίδα του το Βρότσλαβ.

Οι περισσότεροι παίκτες τους τένις απολαμβάνουν ακόμα την περίοδο των διακοπών τους σε εξωτικά μέρη, λίγο πριν επιστρέψουν στις προπονήσεις για το 2024.



Αντίθετα ο Χουμπέρτ Χουρκάτζ έχει διαλέξει ένα διαφορετικό δρόμο. Ο Πολωνός, Νο.9, κάνει τρελές προπονήσεις μέσα στο χιόνι, στη γενέτειρά του το Βρότσλαβ και κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Hubi Hurkacz is having a very chilly preseason. pic.twitter.com/gnKL5QVvYg