Η Αυστραλία του Αλεξ Ντε Μινόρ, επιστρέφει σε τελικό του Davis Cup μετά το 2-0 επί της Φινλανδίας στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης στην Μάλαγα.

Την αρχή έκανε ο Αλεξέι Ποπίριν ο οποίος επικράτησε με 7-6, 6-2 του Οτο Βίρτανεν, σε ένα ματς που ουσιαστικά θα έγερνε την πλάστιγγα υπέρ των Αυστραλών.

Ο Αλεξ Ντε Μινόρ θα έπαιζε το επόμενο ματς απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο μεν, αλλά προερχόμενο από τραυματισμό δε, Εμίλ Ρουσουβουόρι. Ο Ντε Μινόρ επικράτησε με 6-4, 6-3 κι έτσι έστειλε την χώρα των καγκουρό στον τελικό της διοργάνωσης.

