Ο Ρότζερ Φέντερερ βρέθηκε στη σκηνή, δίπλα στον Αντρέα Μποτσέλι, στο κονσέρτο του διάσημου Ιταλού στη Ζυρίχη.

Ο Ρότζερ Φέντερερ έζησε μια μοναδική στιγμή δίπλα σε έναν θρύλο της μουσικής. Ο 42χρονος Ελβετός παρακολούθησε το κονσέρτο του Αντρέα Μποτσέλι στο Hallenstadion της Ζυρίχης.

Ομως δεν θα φανταζόταν πως ο διάσημος Ιταλός τενόρος θα τον καλούσε δίπλα του στη σκηνή. Ο Φέντερερ στάθηκε δίπλα του, με τον Μποτσέλι να ερμηνεύει το «Nessun Dorma» και να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Roger Federer invited on stage during Andrea Bocelli's concert in Zurich



