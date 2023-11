Η Εθνική Σλοβενίας κέρδισε και τα δύο μονά κόντρα στην Αυστραλία και απέκτησε ήδη προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Κάτι παραπάνω από δύο ώρες χρειάστηκε η Σλοβενία για να καθαρίσει την επικράτησή της επί της Αυστραλίας, στο ζευγάρι που άνοιξε την τελική φάση του Billie Jean King cup στην Σεβίλλη.

Η Κάγια Γιούβαν κέρδισε πολύ εύκολα την ανέτοιμη ακόμη Αϊλα Τομλγιάνοβιτς με 6-4, 6-1, στην παρθενική νίκη της χώρας σε τελική φάση της διοργάνωσης.

