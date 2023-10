Πρωταθλητής ο Χουρκάτζ στη Σαγκάη απέναντι στον Ρούμπλεφ

Ο Χούμπερτ Χουρκάτζ πέτυχε την ανατροπή στο tie break του 3ου σετ, νίκησε τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 2-1 σετ και κατέκτησε τον τίτλο στο Masters της Σαγκάης.

Ο Χούμπερτ Χουρκάτζ είναι ο νέος πρωταθλητής στο Masters της Σαγκάης, με τον Πολωνό να νικά με ανατροπή τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 3-6, 6-3, 7-6(8) έπειτα από ένα συναρπαστικό τελικό, που παρακολούθησε ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Χουρκάτζ που έσωσε championship poit, κατέκτησε τον 2ο τίτλο Masters στην καριέρα του και παράλληλα έφθασε στους επτά τίτλους στο tour, έχοντας βγει νικητής στους επτά από τους οκτώ τελικούς που έχει παίξει.

