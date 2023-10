Τρέλα για Φέντερερ στην βράβευσή του στη Σαγκάη

Ο «χαρούμενος συνταξιούχος» όπως δήλωσε, Ρότζερ Φέντερερ, γνώρισε την αποθέωση στην βράβευσή του στη Σαγκάη.

Ο Ελβετός με την είσοδό του στο Qizhong Stadium της Σαγκάης, άκουσε τον κόσμο να… ουρλιάζει στη θέα του.

Guess Who’s Back? Watch @rogerfederer ’s return to the #RolexShanghaiMasters LIVE NOW https://t.co/2jhT2096eg pic.twitter.com/ikZUFnuaVS

Οι διοργανωτές τον τίμησαν για την προσφορά του στο άθλημα και έκανε μία μίνι συνέντευξη εντός γηπέδου, πριν αρχίσει τα… παιχνίδια με τον κόσμο, στυον οποίο πετούσε υπογεγραμμένα μπαλάκια του τένις.

«Είμαι ένας πολύ ευτυχισμένος συνταξιούχος! Δεν θα υπάρξει επιστροφή» απάντησε στο ερώτημα αν το…μετανιώσει που αποσύρθηκε κι επιστρέψει στα γήπεδα. Φυσικά ρωτήθηκε και για τον Ναδάλ…

The greatest rivalry in history?



Roger reflects on 2017 #RolexShanghaiMasters final with @RafaelNadal



pic.twitter.com/7pkDkpxkWK