Οι Μπεν Σέλτον και Φράνσις Τιάφο έδωσαν τη νίκη στην μικτή Κόσμου στο διπλό κόντρα στους Ρούμπλεφ και Χουρκάτζ, στο πιο αδιάφορο ίσως Laver Cup στην ιστορία.

Μόνο ένα ματς έγινε στην τρίτη ημέρα του Laver Cup, αφού οι Μπεν Σέλτον και Φράνσις Τιάφο, οδήγησαν στον τίτλο την Team World.

Κέρδισαν με 7-6, 7-6 τους Ρούμπλεφ και Χουρκάτζ και με σκορ 13-2 η μικτή κόσμο κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο.

