Επεισοδιακό φινάλε είχε ο αγώνας του Φράνσις Τιάφο με τον Ολλανδό, Τάλον Γκρίκσπουρ για το Davis Cup στο Σπλιτ.

Η Ολλανδία έκανε την έκπληξη απέναντι στις ΗΠΑ στην τρίτη αγωνιστική και τον όμιλο του Σπλιτ για το Davis Cup, όχι μόνο νίκησε στη μονομαχία, αλλά έφτασε στο 2-0 από τα μονά.

Ο Μπότικ φαν ντε Ζάντσουλπ νικώντας τον Τόμι Πολ με 7-6(2), 6-2 έκανε το 1-0 για την Ολλανδία στη σειρά, για να ακολουθήσει το επεισοδιακό φινάλε στον αγώνα του Τάλον Γκρίκσπουρ απέναντι στον Φράνσις Τιάφο, που έληξε με ποινή πέναλτι σε βάρος του Αμερικανού.

Με το σκορ στο 5-2 υπέρ του Γκρίκσπουρ στο tie break του 3ου σετ, ο κριτής γραμμής φώναξε «out» στο σερβίς του Ολλανδού, όμως μετά την εξέταση του βίντεο, ο διαιτητής έδωσε άσο και πόντο στον Γκρίκσπουρ για το 6-2.

