Ο Άντι Μάρεϊ την ημέρα κηδείας της γιαγιάς του βρισκόταν στην AO Arena του Μάντσεστερ, δίνοντας την πρώτη νίκη της Μεγάλης Βρετανίας επί της Ελβετίας για το Davis Cup.

Η ημέρα για τον Άντι Μάρεϊ ήταν συναισθηματικά φορτισμένη, απλά ο 36χρονος Σκωτσέζος το αποκάλυψε μετά τη νίκη επί του Λεάντρο Ρίντι με 6-7 (7-9) 6-4 6-4 στο εναρκτήριο παιχνίδι της σειράς της Μ. Βρετανίας με την Ελβετία για το Davis Cup στην AO Arena του Μάντσεστερ.

Μετά τον αγώνα ο δακρυσμένος Μάρεϊ αφιέρωσε τη νίκη στη γιαγιά του Έλεν, αφού αποκάλυψε ότι έχασε την κηδεία της επειδή ήταν την ίδια ημέρα με τον αγώνα του.

Πλημμυρισμένος από συγκίνηση, ο Μάρεϊ είπε: «Λυπάμαι για την οικογένειά μου που δεν μπορώ να είμαι εκεί. Γιαγιά, αυτό είναι για σένα» είπε ο Μάρεϊ στα πρώτα του λόγια στο κορτ.

