Σάκκαρη: «Από τα καλύτερα πράγματα της καριέρας μου η στήριξη που δέχθηκα»

Την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη που δέχθηκε, μετά το ξέσπασμά της στο US Open, έδειξε η Μαρία Σάκκαρη μιλώντας για όλα τα μηνύματα που δέχθηκε από Έλληνες και Ελληνίδες.

Τα δάκρυα της Μαρίας Σάκκαρη, μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της στο US Open, προκάλεσαν ένα κύμα συμπαράστασης προς το πλευρό της με αρκετούς να της στέλνουν μηνύματα και να εκφράζουν τη στήριξή τους απέναντί της και την ίδια να παίρνει δύναμη από όλα αυτά.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ετοιμάζεται να δώσει τον πρώτο της αγώνα, στο San Diego Open, μετά από το προαναφερθέν γεγονός και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του τουρνουά εξήγησε πρώτα πως δεν γνώριζε ότι η συνέντευξη τύπου στο US Open καταγραφόταν από κάμερες ενώ έπειτα τόνισε πως είναι πραγματικά ευγνώμων για τη στήριξη που έχει δεθχεί:

«Δεν ήξερα πως [η συνέντευξη τύπου στο US Open] καταγραφόταν. Δεν ήξερα πως θα γινόταν τόσο μεγάλο θέμα όσο έγινε, ειδικά πίσω στην Ελλάδα. Η ποσότητα των μηνυμάτων, της αγάπης και της στήριξης από ανθρώπους από την πατρίδα και από πολλούς συναδέλφους, ήταν πολύ ωραία.

Είμαι ευγνώμων που έχω ανθρώπους στο τουρ που με στηρίζουν με αυτό τον τρόπο. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που αποφάσισα να συνεχίσω. Μου έδωσαν πολλή δύναμη. Αυτό ήταν ένα από τα καλύτερα πράγματα που ένιωσα στην καριέρα μου».

