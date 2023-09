H Οσάκα εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη και προανήγγειλε την επιστροφή της το 2024

Στο US Open βρέθηκε η Ναόμι Οσάκα η οποία μίλησε για την πνευματική υγεία, αλλά και την επιστροφή της στην ενεργό δράση.

Στο περιθώριο του US Open, η Ναόμι Οσάκα έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση σε αθλητικό event μετά την γέννηση του παιδιού της.

Η σπουδαία τενίστρια, που τα τελευταία δύο χρόνια έκανε στην άκρη το τένις για λόγους ψυχικής υγείας, απέκτησε οικογένεια και χθες, με αφορμή ένα συνέδριο στο οποίο συμμετείχε και ο Μάικλ Φελπς, αναφέρθηκε και στο… comeback της το 2024.

Σε μία μίνι συνέντευξη στο ESPN, επιβεβαίωσε πως θα κάνει την επανεμφανισή της στο Australian Open, χωρίς όμως φιλοδοξίες για σπουδαία πράγματα, αλλά κυρίως για να… ξεσκουριάσει και προς το τέλος της επόμενης χρονιάς, να έχει φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα.

«Σίγουρα θα είναι πολύ περισσότερα τουρνουά από όσα συνήθιζα να παίζω, κάποιοι άνθρωποι θα είναι ευχαριστημένοι με αυτό. Δεν ξέρω πώς θα πάει το ξεκίνημα της σεζόν για μένα, δεν ξέρω το επίπεδο, οπότε θέλω να το πάω χαλαρά. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον να έχω ένα καλό φινάλε στη χρονιά» ανέφερε η Οσάκα.

