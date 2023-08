Γέννησε τη δεύτερη κόρη της η Σερένα Γουίλιαμς

Η Σερένα Γουίλιαμς έφερε στον κόσμο τη δεύτερη κόρη της, έξι χρόνια μετά τη γέννηση της Αλέξις Ολίμπια.

Η Σερένα Γουίλιαμς έγινε μητέρα για δεύτερη φορά, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριστάκι, την Αντίρα Ρίβερ.

Το χαρμόσυνο νέο γνωστοποίησε την Τρίτη (22/8) με ανάρτηση ο σύζυγός της Αλέξις Οχάνιαν.

«Είμαι ευγνώμων που αναφέρω ότι το σπίτι μας γεμίζει με αγάπη: ένα χαρούμενο και υγιές νεογέννητο κορίτσι και μια ευτυχισμένη και υγιής μαμά. Νιώθω ευγνωμοσύνη»

Σερένα Γουίλιαμς, μου έκανες άλλο ένα ασύγκριτο δώρο — είσαι ο GMOAT. Ευχαριστώ όλο το καταπληκτικό ιατρικό προσωπικό που φρόντισε τη γυναίκα μου και την κόρη μας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που παρουσίασα την @olympiaohanian στην αδερφή της» έγραψε ο Αλέξις Οχάνιαν.

Ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με εδάφιο από τη Βίβλο και το Ησαΐας 48:18 «Τότε η ειρήνη σου θα γινόταν σαν ποταμός και η ευημερία σου σαν τα κύματα της θάλασσας». Η Σερένα Γουίλιαμς γέννησε το πρώτο της παιδί, την Αλέξις Ολίμπια σχεδόν ακριβώς πριν από έξι χρόνια κατά τη διάρκεια του US Open του 2017.

