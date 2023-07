Η Σερένα Γουίλιαμς παρακολούθησε μαζί με την Κιμ Καρντάσιαν το πρώτο γκολ του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι.

Γαλαξίας αστέρων βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής (21/7) στο DRV PNK Stadium της Φλόριντα, την έδρα της Ίντερ Μαϊάμι για να δει το ντεμπούτο του Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντινός σταρ αποζημίωσε τους πάντες, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ, χαρίζοντας τη νίκη στην Ίντερ Μαϊάμι στο 90+4' της αναμέτρησης κόντρα στην Κρουζ Αζούλ για το Leagues Cup.

Μεταξύ των επισήμων και η έγκυος Σερένα Γουίλιαμς, που καθόταν μαζί με τη Κιμ Καρντάσιαν, που έμεινε εκστασιασμένη με την εκτέλεση φάουλ από το Μέσι.

The reaction of Kim Kardashian, Serena Williams, Beckham and his family to Messi’s goal.



The has arrived 🇺🇸 pic.twitter.com/RPtfb5JM1m