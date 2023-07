Ο Κύργιος προπονητής του Τιάφο

Ο Νικ Κύργιος έστω και για ένα τουρνουά θα έχει την τεχνική ευθύνη του Φράνσις Τιάφο στο UTS στο Λος Άντζελες.

Ο Νικ Κύργιος μπορεί να παραμένει εκτός δράσης εξ αιτίας των τραυματισμών του στο γόνατο και στον καρπό, αυτό όμως δεν το εμποδίζει να δοκιμάσει την τύχη του ως προπονητής, έστω και για ένα τουρνουά.



Συγκεκριμένα, ο 27χρονος Έλληνοαυστραλός θα βρεθεί στο UTS (Ultimate Tennis Showdown) στο Λος Άντζελες (21-23 Ιουλίου), αναλαμβάνοντας χρέη προπονητή του Φράνσις Τιάφο.

We’re not lying to you. This is tennis like you’ve never seen it before.@NickKyrgios will coach @FTiafoe this weekend for the UTS Los Angeles #UTSTour pic.twitter.com/3aBBvIhoxa