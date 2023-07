Μετά από έφεση της ITF ο Μάικλ Ιμερ τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 1,5 έτους επειδή το… 2021 είχε αποφύγει τρεις ελέγχους.

Μία περίεργη απόφαση πήρε το δικαστήριο της Λωζάνης, που ενώ είχε αθωώσει τον Ιούνιο του 2022 τον Μάικλ Ιμερ, χθες, μετά από έφεση της ITF το ίδιο δικαστήριο, με το ίδιο σκεπτικό, τιμώρησε με 18 μήνες τον Σουηδό αθλητή.

Ο Ιμερ είχε τιμωρηθεί αρχικά με 12 μήνες τον Ιανουάριο του 2022 και αφού έκανε ένσταση κατά της απόφασης, δικαιώθηκε το καλοκαίρι. Επέστρεψε και αγωνίζεται κανονικά από τότε, αλλά η παγκόσμια ομοσπονδία προσέφυγε στο CAS και αυτό, χωρίς να αλλάξει το σκεπτικό, όπως τονίζει ο αθλητής που πήρε την απόφαση στα χέρια του, του επέβαλε ακόμη μεγαλύτερη ποινή από την αρχική! Το θέμα είναι βέβαια αν το χρονικό διάστημα του 1,5 έτους θα εξαντληθεί όλο (είχε μείνει για 6 μήνες εκτός πριν δικαιωθεί αρχικά) ή αν θα προσμετρήσει και το διάστημα στο οποίο αγωνίστηκε (και του αφαιρεθούν βαθμοί και χρηματικά έπαθλα).

«Τον Ιανουάριο του 2022 η ITF με τιμώρησε με αποκλεισμό επειδή είχα χάσει τρεις ελέγχους σε διάστημα 12 μηνών. Προσέφυγα και ανεξάρτητη επιτροπή με δικαίωσε. Ομως προσέφυγαν ξανά και ζήτησαν από το CAS να αλλάξει την απόφασή του. Χθες μου ανακοίνωσαν ότι με τιμωρούν με 18 μήνες αποκλεισμό. Να τονίσω ότι νιώθω πως στο τρίτο non show δεν έχω κάνει εγώ το λάθος και είναι άδικο αυτό που κάνουν. Οι 18 μήνες δεν είναι μια απλή τιμωρία. Καταλαβαίνω τους αυστηρούς κανόνες και την ανάγκη προστασίας της αξιοπιστίας του αθλήματος, όμως δεν έχω παραβεί τους κανόνες και μάρτυς μου ο Θεός γι’ αυτό» ανέφερε σε δήλωσή του ο Ιμερ.

