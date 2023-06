Οι δύο πρωταθλητές του τένις μετά από αρκετό διάστημα κόντρας μεταξύ τους, τα βρήκαν μέσω διαδικτυακών αναρτήσεων.

Σε μία μαρκοσκελή ανάρτησή του, ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις Στέφανος Τσιτσιπάς εξήγησε πως μερικές δηλώσεις του για τον Νικ Κύργιο είχαν παραφραστεί και είχε δημιουργηθεί μία κόντρα χωρίς να υπάρχει λόγος:

«Ελπίζω αυτό το μήνυμα να σας βρίσκει καλά. Σήμερα, θέλω να ασχοληθώ με ένα θέμα που βαραίνει βαριά την καρδιά μου- μια ατυχής παρεξήγηση που έχει διαστρεβλώσει την εικόνα των προθέσεών μου. Έπεσε στην αντίληψή μου ότι ορισμένα άτομα έχουν παρερμηνεύσει τα σχόλιά μου σχετικά με τον Νικ Κύργιο, χαρακτηρίζοντάς τον αμόρφωτο και κατηγορώντας τον ότι φέρνει τη νοοτροπία του μπάσκετ στο τένις, υπονοώντας ρατσισμό εκεί που δεν υπάρχει. Επιτρέψτε μου να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να παράσχω σαφήνεια και να διορθώσω τυχόν παρανοήσεις που μπορεί να έχουν προκύψει.

Πρώτον, θέλω να τονίσω ότι δεν τρέφω καμία προκατάληψη απέναντι σε κανέναν με βάση το υπόβαθρο, την εθνικότητα ή τα ενδιαφέροντά του. Λυπάμαι βαθύτατα αν τα λόγια μου παρερμηνεύτηκαν ή προκάλεσαν προσβολή, καθώς δεν ήταν ποτέ αυτή η πρόθεσή μου. Είναι αλήθεια ότι αγαπώ το μπάσκετ και είμαι αφοσιωμένος οπαδός του εδώ και χρόνια. Ο ενθουσιασμός, η δεξιοτεχνία και η ανταγωνιστικότητα του αθλήματος πάντα με ενθουσίαζαν.

Ωστόσο, ο θαυμασμός μου για το μπάσκετ δεν πρέπει να παρερμηνευθεί ως απόρριψη ή υποτίμηση άλλων αθλημάτων, συμπεριλαμβανομένου του τένις. Κάθε άθλημα έχει τη δική του μοναδική ομορφιά και τρέφω τεράστιο σεβασμό για την αφοσίωση και το ταλέντο που επιδεικνύουν οι αθλητές σε διάφορα αθλήματα, συμπεριλαμβανομένου του τένις.

Οι προηγούμενες παρατηρήσεις μου σχετικά με τον Νικ Κύργιο δεν είχαν σκοπό να υποβαθμίσουν την ευφυΐα ή τις ικανότητές του. Αντιθέτως, είχα απλώς σκοπό να εκφράσω την άποψή μου για ορισμένες πτυχές του τρόπου παιχνιδιού του, κάνοντας συγκρίσεις με το πάθος και την ένταση που συχνά συνδέεται με το μπάσκετ. Ήταν μια προσπάθεια να αναδείξω τη δυναμική και σαγηνευτική φύση της προσέγγισής του στο παιχνίδι, και όχι μια κριτική του χαρακτήρα ή των ικανοτήτων του», έγραψε ο Τσιτσιπάς.

Ο Κύργιος είδε τη συγκεκριμένη ανάρτηση και έκανε ένα Tweet, που έγραφε πως πλέον όλα είναι καλά μεταξύ εκείνου και του Τσιτσιπά:

«Ήταν μια πολύ έντονη μάχη. Μερικές φορές ως παίκτες πηγαίνουμε σε αυτές τις συνεντεύξεις Τύπου χωρίς να χωνέψουμε τον αγώνα.... Είχαμε μερικές τρελές μάχες και ξέρω ότι κατά βάθος σου αρέσει το δικό μου τένις. Είναι όλα καλά μεταξύ μας».

It was a very heated battle 🙏🏽 sometimes as players we go into these press conferences without digesting the match…. We’ve had some crazy battles and I know deep down you like my brand of tennis 👀🤷🏽‍♂️ we are all good @steftsitsipas https://t.co/5y6dwP5zSM