O Τσιτσιπάς μαθαίνει… συρτάκι στην Μπαντόσα (vid)

Το τριήμερο στο Ντουμπάι για τους… Tsitsidosa έκλεισε σε ελληνικό εστιατόριο, με τον Τσιτσιπά να ετοιμάζεται από αύριο για την Στουτγάρδη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα ζουν τον έρωτά τους και πλέον τον εκδηλώνουν και δημόσια.

Από την στιγμή που ανακοίνωσαν και επίσημα πως είναι ζευγάρι, δεν έχουν σταματήσει να ποστάρουν στιγμές μαζί, σε βαθμό που έχουν απασχολήσει περισσότερο και από τους πρωταγωνιστές στο Roland Garros.

Το τριήμερό τους στο Ντουμπάι φαίνεται να τους έχει… ανανεώσει, με τον Τσιτσιπά να παίρνει την Μπαντόσα σήμερα σε ελληνικό εστιατόριο στο Ντουμπάι, όπου έσπασε πιάτα και την έβαλε μέχρι και να χορέψει… συρτάκι.

