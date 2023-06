H Σάκκαρη με wild card στο Νότιγχαμ

Η Μαρία Σάκκαρη θα κάνει πρεμιέρα στο γρασίδι από το 250άρι τουρνουά στο Νότιγχαμ, λαμβάνοντας wild card από τους διοργανωτές.

Η Μαρία Σάκκαρη έχει αφήσει πίσω της τoν πρόωρο αποκλεισμό στο Roland Garros από τη φιναλίστ στο Παρίσι, Καρολίνα Μούχοβα και μαζί τη χωμάτινη περίοδο.

Η 27χρονη παίκτρια προετοιμάζεται για την αγωνιστική περίοδο και η πρεμιέρα της θα γίνει από το 250άρι Rothesay Open του Νότιγχαμ (12-18 Ιουνίου).

Η Σάκκαρη έλαβε wild card από τους διοργανωτές κια για 2η διαδοχική χρονιά θα αγωνιστεί στο τουρνουά. Πέρυσι είχε ηττηθεί στα προημιτελικά από τη Βραζιλιάνα, Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια, μετέπειτα νικήτρια στο τουρνουά. Άλλα σπουδαία ονόματα που θα αγωνιστούν στο Νότιγχαμ είναι επίσης η Πολωνή, Μάγκντα Λινέτ και η Ντόνα Βέκιτς από την Κροατία.



From Netflix to Nottingham @mariasakkari returns to the #RothesayOpen next week!