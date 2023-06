Η Ντάρια Κασάτκινα αποθεώθηκε χθες για το… tweener-winner στο παιχνίδι της με την Βοντρούσοβα, αλλά…λίγοι πρόσεξαν το τρικ που έκανε την διαφορά στον πόντο.

Ο πόντος που πήρε η Ντάρια Κασάτκινα με tweener στο παιχνίδι της με την Βοντρούσοβα χθες στο Roland Garros, έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης.

Ηταν μακράν ο ωραιότερος πόντος στο τουρνουά των γυναικών, ωστόσο οι πιο παρατηρητικοί είδαν και μία άλλη κίνηση που κάνει η Κασάτκινα για να φέρει εις πέρας αυτό το χτύπημα, κίνηση η οποία δείχνει και πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα τενίστρια να πετύχει έναν τέτοιον πόντο.

Καθώς κυνηγούσε την μπάλα πίσω στην βασική γραμμή, συνειδητοποίησε πως μόνο με tweener μπορούσε να την επιστρέψει. Ομως το ότι φορούσε φούστα είναι ήταν ένα βασικό πρόβλημα, αφού δεν υπήρχε περίπτωση να μην σταματήσει πάνω στο ρούχο της το μπαλάκι.

Ετσι, κλάσματα πριν το χτύπημα, πιάνει την φούστα της και την σηκώνει ελαφριά όσο όσο για να περάσει το μπαλάκι κανονικά στην απέναντι πλευρά.

Κίνηση πολύ δύσκολη πάνω στην φαση, για την οποία φυσικά αποθεώθηκε.

