Τσιτσιπάς: «Για να κάνω το βήμα παραπάνω πρέπει να μειώσω τα αβίαστα λάθη»

Για τα στοιχεία του παιχνιδιού του που θέλει να βελτιώσει, μίλησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την… 5λεπτη νίκη του, μίλησε στο Tennis Channel.

Ο Ελληνας τενίστας αναφέρθηκε τόσο στον σημερινό του αντίπαλο, τον Λορέντζο Σονέγκο, όσο και σε πράγματα που αφορούν το παιχνίδι του και θέλει να βελτιώσει, ώστε να ανέβει ένα σκαλί πιο πάνω και να έρθει ο τίτλος σε ένα grand slam που είναι και ο μεγάλος στόχος.

«Εχω δυνατό αντίπαλο. Θα χρειαστεί να κάνω μία καλή αρχή γιατί ξέρω ότι ο Λορέντζο θα έχει το κοινό μαζί του και θα κάνουν… θόρυβο. Πρέπει να βγω και να παλέψω όμως. Ξέρω ότι έχω κι εγώ συμπάθειες στη Ρώμη, οπότε ελπίζω να μην πάρει όλο το κοινό μαζί του» ανέφερε ο Τσιτσιπάς.

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για το στοιχείο που νομίζει ότι πρέπει να βελτιώσει ώστε να καταφέρει να φτάσει στην κατάκτηση ενός grand slam.

«Για να φτάσω να κάνω το βήμα παραπάνω, θα πρέπει να μειώσω τα αβίαστα λάθη. Είχα ματς με τοπ παίκτες, κάποια από αυτά τελικούς, που έπαιζα αρκετά νευρικός. Αν μειώσω τα λάθη αυτά, θα νιώσω πιο άνετα. Δουλεύω πάνω σε αυτό και είναι θέμα χρόνου να το βελτιώσω. Μερικές φορές βιάζομαι να τελειώσω πόντους ή ματς και γίνονται αυτά τα λάθη. Θέλω να γίνω ένας σταθερός παίκτης όπως ήταν ο Νταβίντ Φερέρ. Δεν υπερέβαλε ποτέ, ούτε έπαιζε με μέτρια χτυπήματα. Ήταν σταθερός σε όλη του την καριέρα και έκανε το τένις να δείχνει τόσο σκληρό, αλλά και τόσο απλό ταυτόχρονα» είπε και πρόσθεσε:

«Πρέπει επίσης να δουλέψω στο σερβίς μου, αλλά και τις επιστροφές μου. Θεωρώ πως έχω κι άλλα περιθώρια βελτίωσης σε αυτόν τον τομέα. Θέλω να παίζω με βάθος, γιατί όταν το κάνω, βλέπω την διαφορά στα παιχνίδια».

