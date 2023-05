Ο Νόβακ Τζόκοβιτς χρειάστηκε τρία σετ για να αποκλείσει τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, αλλά τα κατάφερε με 6-3, 4-6, 6-1.

Εφιάλτες έβλεπε στο δεύτερο σετ κόντρα στον Ντιμιτρόφ ο Νόβακ Τζόκοβιτς, αλλά στο τρίτο σετ ήταν σαρωτικός.

Πέρασε στην επόμενη φάση κερδίζοντας με 2-1 σετ (6-3, 4-6, 6-1), αλλά στο δεύτερο σετ… εγκλημάτισε, καθώς ήταν μπροστά με 4-2 και σέρβιρε, για να δεχτεί δύο συνεχόμενα break.

Με τον Ντιμιτρόφ να ισοφαρίζει το ματς, ο Νόλε συγκεντρώθηκε, έπαιξε στα γνωστά επίπεδά του και ισοπέδωσε στο τρίτο σετ τον Βούλγαρο. Στην επόμενη φάση θα παίξει με έναν εκ των Φούσκοβιτς και Νόρι.

Back in the groove @DjokerNole #IBI23 pic.twitter.com/WZOQqISrPl

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ήταν εξαιρετικός κόντρα στον Ρουσουβουόρι. Ο Ρώσος επικράτησε με 6-4, 6-2 στην αδύναμή του επιφάνεια και στην επόμενη φάση περιμένει τον Ζαπάτα Μιράγιες.

Στον επόμενο γύρο πέρασε και ο Ρούνε που σε μία εχθρική ατμόσφαιρα κόντρα στον Φονίνι, κέρδισε όλα τα κλειστά games που έπαιξαν, για να επικρατήσει τελικά με 6-4, 6-2 και να περιμένει τον Αυστραλό Ποπίριν στην επόμενη φάση.

Keeping his cool



Holger Rune gets through Fabio Fognini - and the Italian crowd on Grandstand! #IBI23 pic.twitter.com/AV6IG6Qh9s