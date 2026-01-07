«Επίσημα στη Μάντσεστερ Σίτι ο Σεμένιο!»
Παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι με κάθε επισημότητα θα πρέπει να θεωρείται ο Αντουάν Σεμένιο σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Όπως αναφέρει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος σε δημοσίευμα του το βράδυ της Τρίτης (06/01), ο Γκανέζος εξτρέμ επέλεξε τελικά το πρότζεκτ των «πολιτών» και του Πεπ Γκουαρδιόλα, αντί άλλων τεσσάρων ομάδων της Premier League, που τον διεκδικούσαν.
Η μεταγραφή έκλεισε περιπόυ στα 75 εκατομμύρια ευρώ (65 εκατομμύρια λίρες), όσα ήταν δηλαδή η ρήτρα αποδέσμευσης που είχε στο συμβόλαιο του με τα «κεράσια», με τον 25χρόνο διεθνή, ο οποίος ήταν ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του φετινού μεταγραφικού παραθύρου, να υπογράφει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Καταλανού τεχνικού.
🚨🔵 Antoine Semenyo to Manchester City, here we go! Documents exchanged and sealed with Bournemouth.January 6, 2026
£65m transfer fee, Semenyo to sign long term deal after medical tests on Thursday.
Semenyo picked #MCFC over 4 PL top clubs as wanted to work under Pep Guardiola. pic.twitter.com/Rjyh0bc9EU
Ο Αντουάν Σεμένιο πρόκειται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις με τη Μάντσεστερ Σίτι την Πέμπτη (08/01), ενώ η επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου αναμένεται να βγει μετά τον αγώνα της Μπόρνμουθ με την Τότεναμ σήμερα το βράδυ.
Άλλωστε, ο προπονητής των «κερασιών», Άντονι Ιραόλα, επιβεβαίωσε χθες στην συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση με τα «σπυρούνια» ότι ο νεαρός επιθετικός θα αγωνιστεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο όμως όπως παραδέχτηκε, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το τελευταίο του με την φανέλα της Μπόρνμουθ.
