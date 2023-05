H Βοντρούσοβα θα είναι ο νέος αντίπαλος της Σάκκαρη στην Ρώμη

Η Μαρκέτα Βοντρούσοβα χρειάστηκε μόλις 55 λεπτά για να κερδίσει την Μπιάνκα Αντρεέσκου και να βρεθεί στον δρόμο της Μαρίας Σάκκαρη.

Η Μαρκέτα Βοντρούσοβα θα είναι η επόμενη αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στην Ρώμη, καθώς δεν δυσκολεύτηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπιάνκα Αντρεέσκου.

Η 23χρονη Τσέχα χρειάστηκε μόλις 55 λεπτά για να κερδίσει την Καναδή αντίπαλό της με 2-0 (6-0, 6-1) και να περάσει στον 3ο γύρο του Internazionali BNL d' Italia.

Θυμίζουμε πως η Βοντρούσοβα στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης είχε αντιμετωπίσει την Κάια Κανέπι, της οποίας επικράτησε με 2-1, ενώ η ελληνίδα τενίστρια που είχε περάσει bye στον δεύτερο γύρο, στον πρώτο είχε νικήσει με 2-0 την Μπάρμπορα Στρικόβα.

