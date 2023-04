Ο 9χρονος γιος του Νόβακ Τζόκοβιτς, Στέφαν, σε έκθεση στο σχολείο με θέμα τον ήρωα του έγραψε για τον σπουδαίο πατέρα του.

Viral στα Social Media έχει γίνει τις τελευταίες ώρες μια έκθεση του 9χρονου γιου του Νόβακ Τζόκοβιτς, Στέφαν. Το πρώτο παιδί του Νόλε με την Γελένα Τζόκοβιτς, κλήθηκε από τη δασκάλα του στο σχολείο να γράψει για τον ήρωα του, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον... μπαμπά του.

«Τα παλιά τα χρόνια όταν ο Ρότζερ Φέντερερ και ο Ράφα Ναδάλ ήταν ακόμα στο Νο1 ή στο Νο2 του κόσμου, εμφανίστηκε ο μπαμπάς μου με το όνομα, Νόβακ Τζόκοβιτς. Κι από εκεί πήρα το επίθετό μου.

Γεννήθηκε στις 22 Μαΐου του 1987. Α, ξέχασα! Είμαι ο Στέφαν Τζόκοβιτς, ο γιος του. Με ενέπνευσε στο να είμαι επίμονος και να παίζω καλό τένις», ανέφερε στην έκθεση του ο νεαρός Στέφαν.

