Οι Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου και Δέσποινα Παπαμιχαήλ οδήγησαν την Ελλάδα στην άνοδο, κερδίζοντας της Μαλίγκινα και Κονταβέιτ!

Τεράστια επιτυχία για το ελληνικό τένις με τις Γραμματικοπούλου και Παπαμιχαήλ, να στέλνουν την Ελλάδα στο Group1 του Billie Jean King Cup!

Η Γραμματικοπούλου ολοκλήρωσε αήττητη την παρουσία της με την εθνική ομάδα, αλλά το… μπαμ ήρθε από την εκπληκτική Παπαμιχαήλ που κέρδισε το πρώην Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, Ανετ Κονταβέιτ, νίκη που έδωσε και την άνοδο στην εθνική ομάδα έστω και αν η Σάκκαρη δεν μπορούσε να προσφέρει λόγω ασθένειας!

Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου στο πρώτο ματς έκανε το σημαντικότερο βήμα για την άνοδο. Κέρδισε την Ελενα Μαλίγκινα με 6-2, 6-4 και έθεσε τις βάσεις για την άνοδο στο Group1. Η Γραμματικοπούλου επέβαλε από νωρίς το παιχνίδι της και με δύο break προηγήθηκε με 4-0. Η Μαλίγκινα μείωσε σε 4-2, αλλά άλλο ένα σπάσιμο σερβίς έφερε το 6-2 για την Ελληνίδα τενίστρια.

Στο δεύτερο σετ και στο 2-2 έκανε το 4ο break της στο παιχνίδι, κρατώντας στη συνέχεια το σερβίς της. Στο υπέρ της 5-4 πήγε να σερβίρει για τη νίκη και την έκλεισε με ένα φόρχαντ στο φιλέ από την αντίπαλό της.

Στο δεύτερο ματς, η Δέσποινα Παπαμιχαήλ είχε ένα τεράστιο εμπόδιο μπροστά της, το πρώην Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης και εξαιρετική τενίστρια, Ανέτ Κονταβέιτ. Και κατάφερε να πετύχει τη νίκη της καριέρας της, επικρατώντας με 6-2, 6-4 και δίνοντας την άνοδο στην Ελλάδα!

Η Παπαμιχαήλ αν και προερχόταν από 3 συνεχόμενες ήττες, ήταν εντυπωσιακή στο πρώτο σετ. Προηγήθηκε 5-0, ενώ αν και είδε την Κονταβέιτ να μειώνει σε 5-2 και να έχει break point, δεν πανικοβλήθηκε και με βελτιωμένο σερβίς πήρε το σετ με 6-2.

Στο δεύτερο σετ άρχισε πάλι με break η Ελληνίδα τενίστρια που προηγήθηκε με 2-0. Η Εσθονή ωστόσο αντέδρασε και πέρασε μπροστά με 3-2. Όμως και πάλι η Παπαμιχαήλ έκανε break στο 4-4 και σέρβιρε για τη νίκη την οποία και πήρε, με την ελληνική ομάδα να γίνεται μία αγκαλιά και να πανηγυρίζει μία ιστορική επιτυχία.

Greece, even without Maria Sakkari, gets promotion to @BJKCup Group 1 after beating Estonia 2-0.



Big 6-2, 6-4 win for Despina Papamichail over Anett Kontaveit! pic.twitter.com/uv1ue4U5mL