Ο Φέντερερ διαφημίζει την Ελβετία με ένα τρομερό σποτ παρέα με τον Τρέβορ Νόα (vid)

O Ρότζερ Φέντερερ και ο Αμερικανός παρουσιαστής Τρέβορ Νόα, πρωταγωνιστούν σε μία εκπληκτική διαφήμιση του υπουργείου Τουρισμού της Ελβετίας.

Μαθήματα για το πως θα προσελκύσεις τουρίστες, με πρωταγωνιστή τον Ρότζερ Φέντερερ, παραδίδει το υπουργείο Τουρισμού της Ελβετίας.

Σε ένα διαφημιστικό σποτ 3,5 λεπτών, ο Ελβετός άσος μαζί με τον διάσημο Αμερικανό παρουσιαστή Τρέβορ Νόα, διαφημίζουν τις ομορφιές της χώρας, τις οποίες ένας τουρίστας μπορεί να απολαύσει ακολουθώντας διαδρομές με το τρένο.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο και το τοπίο το οποίο απολαμβάνουν οι επιβάτες στην Ελβετία θεωρείται από τα κορυφαία στον κόσμο και έρχεται ο Φέντερερ να το… απογειώσει σε ένα σποτ -μίνι ταινία, όπου μαζί με τον Νόα μπαίνουν σε λάθος τρένο και αντί για να γυρίσουν μία -άλλη- υποτιθέμενη διαφήμιση, καταλήγουν να απολαμβάνουν τα πανέμορφα τοπία της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Φέντερερ δεν είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει να γίνει «πρεσβευτής» του υπουργείου Τουρισμού στη χώρα του, καθώς ανάλογα σποτ έκανε και τα προηγούμενα χρόνια, ένα από αυτά μαζί με τον Ρομπερτ ντε Νίρο.

Δείτε το βίντεο:

A train experience of a special kind with @rogerfederer and @trevornoah... Check out the full Grand Train Tour of Switzerland movie on YouTube: https://t.co/ZzgpaNQqP9 #grandtraintour #Ineedswitzerland #rideofalifetime