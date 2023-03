Απίστευτο περιστατικό σε αγώνα διπλού σε τουρνουά Challenger, όπου ένας Ινδός τενίστας σκότωσε κατά λάθος μία νυχτερίδα ενώ σέρβιρε.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα σε τουρνουά Challenger στο τένις, όπου ένας τενίστας σκότωσε κατά λάθος μία νυχτερίδα.

Το περιστατικό συνέβη στο Πουν στην Ινδία, με τον Νίκι Καλιάντα Πουνάτσα να σερβίρει και να πετυχαίνει την νυχτερίδα, σκοτώνοντάς την ακαριαία!

Ο αντίπαλος που ετοιμαζόταν να υποδεχτεί έμεινε ακίνητος από το σοκ, ενώ και οι υπόλοιποι τρεις παίκτες στο court κοιτούσαν αμήχανοι. Το παιχνίδι σταμάτησε προσωρινά έως ότου απομακρύνθηκε η νυχτερίδα από τον αγωνιστικό χώρο.

Δείτε το απίστευτο περιστατικό:

It's not often you see something like this



@nikikpoonacha hit a... BAT! #ATPChallenger pic.twitter.com/nFAvzAUEND