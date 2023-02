O Νόβακ Τζόκοβιτς από την Καθαρά Δευτέρα βρίσκεται για 378η συνολικά εβδομάδα στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, αφήνοντας πίσω του πλέον τη Στέφι Γκραφ στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Το 1994 ένα μικρό παιδί από τη Σερβία δήλωνε: «Θέλω να γίνω το Νο1 στον κόσμο». Το πέτυχε για πρώτη φορά στις 4 Ιουλίου 2011 κατακτώντας το Wimbledon, αλλά από την Καθαρά Δευτέρα (27/2) κατέχει ένα ξεχωριστό ρεκόρ.

Έντεκα χρόνια και επτά μήνες αργότερα, μια εβδομάδα πριν δηλαδή, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έπιανε τη Στέφι Γκραφ στις 377 εβδομάδες και πλέον ο Σέρβος τενίστας απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής: 378 συνολικά εβδομάδες στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης. Το πέτυχε σε ηλικία 35 ετών και επτά μηνών.

HISTORY MADE!



Novak Djokovic now holds the record for most weeks at world No. 1 (378) pic.twitter.com/qpKPlg6kfC