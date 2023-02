Οι Αλιασίμ και Μεντβέντεφ έκλεισαν ραντεβού στα προημιτελικά στο Ρότερνταμ

Οι Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ και Ντανίλ Μεντβέντεφ θα αναμετρηθούν στο μεγάλο παιχνίδι των προημιτελικών στο 500άρι τουρνουά του Ρότερνταμ.

Ο Οζέρ-Αλιασίμ στο δρόμο για την υπεράσπιση του τίτλου του, νίκησε τον Γάλλο, Γκρεγκόρ Μπαρερέ με 6-4, 6-3 σε 83 λεπτά, φθάνοντας στην 7η διαδοχική του νίκη στο Ρότερμνταμ.

