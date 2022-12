«Σίνερ και Ραντουκάνου οι απογοητεύσεις της χρονιάς» για τη L' Equipe, δυσαρεστώντας την Κρις Έβερτ

Ο Γιάνικ Σίνερ και η Έμα Ραντουκάνου ήταν οι μεγάλες απογοητεύσεις της χρονιάς για την L' Equipe, δημοσίευμα που ενόχλησε την Κρις Έβερτ.

H L' Equipe προ ημερών στην ανασκόπησή της στο τένις, ανακοίνωσε τα ονόματα των παικτών και παικτριών που αποτέλεσαν τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις για το 2022.

Ο Γιάνικ Σίνερ και η Έμα Ραντουκάνου βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής λίστας, τους Ουγκό Ουμπέρ, Γκαέλ Μονφίλς και τη Ναόμι Οσάκα να φιγουράροην στις υψηλές θέσεις της κατάταξης.

Πάντως το δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας προκάλεσε δυσαρέσκεια στις τάξεις τους αθλήματος, θεωρώντας πως έτσι απαξιώνονται ταλέντα του αθλήματος.

«Ιδέες από αυτή είναι απογοητευτικές, γιατί να δημοσιεύονται τέτοιους είδους κατατάξεις» έγραψε στο twitter η αθλητική ψυχολόγος της Ίγκα Σβιόντεκ, Ντάρια Αμπράμοβιτζ.

Agree…. I have a pit in my stomach when i read negatively like this…Can we just move on ??? https://t.co/4xjiGOBEWF