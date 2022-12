Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πρωταγωνίστησε στη μουντιαλική φωτογράφηση στο Άμπου Ντάμπι, παραμονές έναρξης του τουρνουά επίδειξης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και τα άλλα αστέρια του τένις που βρίσκονται στο Άμπου Ντάμπι για το τουρνουά επίδειξης Mubadala WTC, δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστοι από τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

Η φωτογράφηση της Πέμπτης (15/12) είχε έντονο ποδοσφαιρικό χρώμα, ο Τσιτσιπάς παρέα με τους Ρούμπλεφ, Τσόριτς, Νόρι, Κάσπερ Ρουντ, αλλά και τις Ονς Ζαμπέρ και Έμα Ραντουκάνου, το έριξαν στο ποδόσφαιρο.

Swapping rackets for footballs



Our #MWTC players took on a crossbar challenge @YMCofficial!#ThisIsMWTC pic.twitter.com/44t9ZTjXVc