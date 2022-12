Πρόσφατα ο Ρότζερ Φέντερερ πήγε για… τσάι στο Wimbledon, αλλά η σεκιούριτι δεν τον αναγνώρισε και του απαγόρευσε την είσοδο.

Ενα αστείο περιστατικό που έζησε φέτος στο Wimbledon, περιέγραψε ως καλεσμένος σε talk show ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ελβετός βρίσκεται στις ΗΠΑ αυτό το διάστημα και βρέθηκε στην εκπομπή The Daily Show του Τρέβορ Νόα, όπου του αποκάλυψε ότι πριν δύο εβδομάδες περίπου, πήγε για μία βόλτα στο Wimbledon, όμως δεν του επέτρεψαν να μπει μέσα!

Όπως διηγήθηκε, μετά το Τόκιο πήγε στο Λονδίνο, για μια προγραμματισμένη επίσκεψη σε γιατρό, για να πάρει μια δεύτερη γνώμη για το γόνατό του. Η επίσκεψή του στο All England Club, δεν ήταν αρχικά στο πρόγραμμα, μιας και δεν γνώριζε πόσο θα έμενε στο Λονδίνο. Όταν είδε ότι είχε τον χρόνο να περάσει μια βόλτα, πήγε εκεί μαζί με έναν φίλο του και πρώην προπονητή του. Φτάνοντας βλέπει την σεκιούριτι και λέει στον Σέβεριν Λούθι: «άσε, το’ χω»…

Πήγε στην σεκιούριτι και της είπε πως θέλει να μπει μέσα. Η απάντησή της; «Αν δεν έχεις κάρτα μέλους δεν μπορείς να μπεις»…

Προφανώς δεν τον αναγνώρισε, αλλά ο Φέντερερ, μη θέλοντας να χρησιμοποιήσει το «βαρύ» όνομά του, προσπάθησε με τρόπο να την πείσει να μπει στο members club.

«Το τουρνουά δεν ήταν σε εξέλιξη και οδήγησα μέχρι την πύλη, όπου συνήθως μπαίνουν οι καλεσμένοι. Βγήκα έξω και είπα στον προπονητή μου ότι θα πήγαινα να μιλήσω εγώ και ότι το είχα. Η φύλακας μου ζήτησε την κάρτα μέλους. Όταν κερδίζεις το Wimbledon γίνεσαι αυτόματα μέλος του κλαμπ, όμως όλες οι κάρτες μου ήταν πίσω στο σπίτι. Εξήγησα ότι δεν είχα την κάρτα μέλους, αλλά είμαι μέλος και αναρωτιόμουν πως μπορούσα να μπω. Εκείνη μου έλεγε συνεχώς ότι πρέπει να είσαι μέλος για να μπεις. Της είπα: 'εντάξει, συνήθως έρχομαι εδώ για να παίξω στο τουρνουά, αλλά τώρα δεν έχει τουρνουά και δεν ξέρω από που πρέπει να μπω. Έτσι σας ρωτάω που να πάω.' Και μου απάντησε, 'είναι από την άλλη πλευρά, αλλά πρέπει να είσαι μέλος για να μπεις'».

Αφού… πάγωσε ο Φέντερερ χρησιμοποίησε το τελευταίο του «χαρτί».

«Σκέφτηκα να πάω στην άλλη πλευρά και να δοκιμάσω να περάσω με ένα νεύμα, αλλά αποφάσισα να μην το κάνω έτσι. Όταν είπα (στην υπάλληλο) ότι κέρδισα το Wimbledon 8 φορές, για μια στιγμή δεν ήμουν σίγουρος αν ήταν 7 ή 8! Ποτέ δεν μιλάω έτσι στον κόσμο για μένα, δεν το είχα ξανακάνει!» είπε κι αφού έκανε μερικά τηλεφωνήματα, κατάφερε να μπει στο κλαμπ.

