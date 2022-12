Tο retweet του Τσιτσιπά για τον σύγχρονο φεμινισμό, που έφερε αντιδράσεις

Η κίνηση από τον Στέφανο Τσιτσιπά να κάνει retweet σε ποστ για τον φεμινισμό, έφερε και αντιδράσεις, τι έγραψε ο 24χρονος στο λογαριασμό του στο twitter.

Η απόφαση του Στέφανου Τσιτσιπά να κάνει retweet ένα ποστ σχετικά με τον «σύγχρονο φεμινισμό», αλλά και με δικό του ποστ, προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων.

Ο 24χρονος τενίστας έκανε αναπαραγωγή στο ποστ του 22χρονου youtuber Ιμάν Γκαντζί, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Ο σύγχρονος φεμινισμός διδάσκει στις γυναίκες να μισούν τους άνδρες. Γυναίκες να μισούν τις γυναίκες εκείνες που είναι περήφανες που είναι γυναίκες. Και κάνει τους άνδρες να ντρέπονται που είναι άνδρες. Είναι πραγματικά κρίμα που κάτι που ήταν αρχικά τόσο αγνό, να έχει μετατραπεί σε κάτι τόσο καρκινώδες».

Modern feminism teaches women to hate men. Women to hate women that are proud to be women.



And makes men ashamed to be men.



It’s a real shame to see something that was initially pure turn so cancerous.