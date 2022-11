Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κλήθηκε να απαντήσει σε διλήμματα που του έθεσαν οι διοργανωτές του τουρνουά στο Αντ Ντιριάχ της Σαουδικής Αραβίας και το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό.

Σε ένα ευρηματικό βίντεο των διοργανωτών του τουρνουά στην πόλη Αντ Ντιριάχ της Σαουδικής Αραβίας πρωταγωνίστησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο 24χρονος Έλληνας παίκτης κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις των διοργανωτών και μέσα σε αυτές επέλεξε το χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες από έναν τίτλο σε Grand Slam.

Αρχικά ο Τσιτσιπάς ο Στεφ επέλεξε την αερόβια άσκηση έναντι της ενδυνάμωσης και έπειτα επέλεξε την κορδέλα από το καπέλο.

Στο πρώτο δίλημμα που τον δυσκόλεψε, ανάμεσα στο σερβίς και την επιστροφή, τελικά πήγε στην επιστροφή, ενώ στο επίσης δύσκολο δίλημμα του τίτλου Grand Slam ή το χυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς, επέλεξε το δεύτερο. Στο backhand με το ένα ή με τα δύο χέρια δεν υπήρχε κανέναν ενδοιασμό, ενώ τέλος στο Roger ή Rafa επέλεξε τη σολομώντεια λύση, προχωρώντας ευθεία.

Serve or return? Which option do you think @steftsitsipas will choose? Take a look at the answer here #DiriyahTennisCup #DiriyahSeason #DTC #SaudiArabia #Aramco pic.twitter.com/0hEtnwkxoS