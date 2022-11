Ο Στέφανος Τσιτσιπάς από την Ισλανδία έγραψε για το τι σημαίνει να νιώθεις πλούσιος, ενώ έγινε δεκτός και από τον Πρόεδρο της χώρας, Γκουόνι Γιοχάνεσον.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται για ολιγοήμερες διακοπές στη μακρινή Ισλανδία, έχοντας την ευκαιρία να αφήσει για λίγο πίσω του τα κορτ και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που ακολουθούν μέσα στο Δεκέμβριο με τα δύο pro-season τουρνουά στη Σαουδική Αραβία.

Ο Τσιτσιπάς είχε την ευκαιρία το Σάββατο να επισκεφθεί τον πρόεδρος της Ισλανδίας, τον 54χρονο, Γκουόνι Γιοχάνεσον, με τον 24χρονο Έλληνα τενίστα να γράφει στα social media: «Σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή σας κύριε Πρόεδρε της Ισλανδίας. Χάρηκα που σας γνώρισα. Ήθελα επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τη χώρα σας, που λειτουργεί ως ένας όμορφος προορισμός».

