Η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει με αντίπαλο την Αμερικανίδα, Ντάνιελ Κόλινς για την πρόκριση στα προημιτελικά του 1000αριού τουρνουά στη Γουαδαλαχάρα.

Η Ντάνιελ Κόλινς είναι το επόμενο εμπόδιο που καλείται να ξεπεράσει η Μαρία Σάκκαρη στο 1000άρι τουρνουά στη Γουαδαλαχάρα και στην προσπάθειά της να προκριθεί στο WTA Finals.

Η 29χρονη Αμερικανίδα νικώντας την Μαγκνταλένα Φρεχ από την Πολωνία με 6-3, 6-4 πέρασε στη φάση των «16» και βρέθηκε στο δρόμο της Σάκκαρη.

Another straight-sets win



Danielle Collins will face the No.4 seed Sakkari in Round 3!#GDLOPENAKRON pic.twitter.com/9yEBFkbgn6