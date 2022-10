H Βικτόρια Αζαρένκα θα είναι η αντίπαλος της Πάουλα Μπαντόσα στο 2ο γύρο του 1000αριού τουρνουά στη Γουαδαλαχάρα, εκεί που θα κριθεί και η οκτάδα για το WTA Finals.

To 1000άρι τουρνουά στη Γουαδαλαχάρα, που θα κρίνει τα πάντα για την οκτάδα που θα αγωνιστεί στο WTA Finals, ξεκίνησε, με τη Βικτόρια Αζαρένκα να είναι αυτή που εξασφάλισε πρώτη την πρόκριση στο 2ο γύρο και στη φάση των «32».

Η 33χρονη Λευκορωσίδα νίκησε τη Ρωσίδα, Ελίνα Αβεσανιάν με 6-4, 6-2 και θα είναι η πρώτη αντίπαλος για την Πάουλα Μπαντόσα.

Η Ισπανίδα, Νο1 στο ταμπλό, είναι μια από τις διεκδικήτριες για την πρόκριση στο WTA Finals, αυτή τη στιγμή βρίσκεται μια θέση πίσω από τη Μαρία Σάκκαρη, σε απόσταση 174 βαθμών.

