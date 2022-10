Ο Μαξίμ Κρέσι από τις ΗΠΑ θα είναι ο πρώτος αντίπαλος που θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο 250άρι Όπεν της Στοκχόλμης.

Ο Μάξιμ Κρέσι θα είναι ο πρώτος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στο 250άρι τουρνουά της Στοκχόλμης. O 25χρονος παίκτης από τις ΗΠΑ (Νο.33) νικώντας τον Ρώσο, Ίλια Ιβάσκα με 4-6, 7-6(5), 6-4 και προκρίθηκε στη φάση των «16», όπου βρισκόταν χωρίς αγώνα ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που είναι Νο.1 στο ταμπλό.

What. A. Win!



Maxime Cressy does a great comeback and wins after 4-6, 7-6 (5), 6-4 vs Ilya Ivashka.



Serve and volley is for sure alive pic.twitter.com/7G5nipgvB4