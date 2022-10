Ο Ντομινίκ Τιμ μετά από δύο χρόνια, βρίσκεται ξανά σε προημιτελικό ενός τουρνουά σε σκληρή επιφάνεια.

Με σπουδαία ανατροπή, ο Ντομινίκ Τιμ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Χιχόν.

Αν και έχασε 6-3 το πρώτο σετ και στο δεύτερο ήταν στο 4-4 κόντρα στον Μάρκος Τζιρόν, κατάφερε να κάνει την ανατροπή, κερδίζοντας 8 συνεχόμενα games (6-4, 6-0)!

Thiem fights through @domithiem defeats Giron 3-6 6-4 6-0 to make the last 8 at @GijonOpen! pic.twitter.com/hNJcDEVtXR