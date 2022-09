Το Big 3 ενώθηκε στην Team Europe στο Laver Cup με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να αναλαμβάνει χρέη προπονητή των Ρότζερ Φέντερερ και Ράφαελ Ναδάλ.

Οι στιγμές και οι εικόνες που εξελίχθηκαν στον τελευταίο αγώνα του Ρότζερ Φέντερερ στην Ο2 Arena στη διάρκεια της πρώτης ημέρας είναι μοναδικές.

Το περίφημο Big 3 συμπαίκτες με την Team Europe, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να αναλαμβάνει το ρόλο του προπονητή.

Η σκηνή σε διάλειμμα του αγώνα των Φέντερερ, Ναδάλ στο 1ο σετ του αγώνα τους στο διπλό εκπληκτική.



Τρία ιερά τέρατα του αθλητισμού, με τον Τζόκοβιτς να λέει στους Ναδάλ, Φέντερερ τι θα πρέπει να αλλάξουν στο παιχνίδι τους.

Nole is a perfect coach ! pic.twitter.com/G7S2ZZJMYq — ᖴᖇᗩᑎI (@frani2312) September 23, 2022

Ή λίγο νωρίτερα στον αγώνα του Μάρεϊ με τον Άλεξ Ντε Μινόρ, ο Σέρβος να ενθαρρύνει τον Βρετανό, λέγοντάς του «Let'e go, let's go baby, come on».