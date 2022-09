Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έχασε την ψυχραιμία του στη διάρκεια του αγώνα του με τον Βαβρίνκα στο τουρνουά της Μετς και είχε απάντηση με άσεμνη χειρονομία σε θεατές που τον αποδοκίμαζαν.

O Ντανίλ Μεντβέντεφ για άλλη μια φορά δεν μπόρεσε να ελέγξει τα νεύρα του στη διάρκεια ενός αγώνα. Αυτή τη φορά στον προημιτελικό αγώνα με τον Σταν Βαβρίνκα, ο Ρώσος τενίστας έχασε την ψυχραιμία του και προχώρησε σε μια τουλάχιστον άκομψη ενέργεια προς τους θεατές που τον αποδοκίμαζαν.

Όταν βρέθηκε στο 0-2 του γ' σετ ο Μεντβέντεφ πέταξε με δύναμη τη ρακέτα του, ακούστηκαν αποδοκιμασίες και ο Μεντβέντεφ στράφηκε προς αυτούς και με την κίνηση των χεριών του, τους χαρακτήρισε μαϊμούδες, με το επεισόδιο να διαρκεί για αρκετά δευτερόλεπτα.

Medvedev proceeds to make fun of the French crowd - by calling them monkeys (?) - after they boo him for throwing his racket…



If there’s one thing you don’t do towards a French crowd, it’s provoke them… pic.twitter.com/ZbrfchbbKF