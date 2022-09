O Ρότζερ Φέντερερ και ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν φορώντας επίσημο ένδυμα για το gala του Laver Cup, δεν το σκέφτηκαν και πολύ, βρήκαν το τραπέζι, τις ρακέτες και το μπαλάκι και άρχισαν να παίζουν πινγκ πονγκ.

Τι τένις, τι επιτραπέζια αντισφαίριση, τα δύο παιχνίδια έχουν πολλά κοινά σημεία και όταν έχεις τον ρυθμό μέσα σου είναι πολύ εύκολο να πάρεις τη ρακέτα του πινγκ πονγκ και να ανταλλάξεις μερικές μπαλιές.

Όπως έκαναν ο Ρότζερ Φέντερερ και ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν, οι δυο τους φορώντας επίσημο ένδυμα βρήκαν το τραπέζι του πινγκ πονγκ στο ξενοδοχείο και δοκίμασαν για λίγο το φόρχαντ εν όψει του Laver Cup.

just a quick warmup before the gala pic.twitter.com/U4udl8hKV4