O Ρότζερ Φέντερερ με συμπαίκτη τον Ράφαελ Ναδάλ στο διπλό, θα κλείσουν την πρώτη ημέρα του προγράμματος στο Laver Cup στην Ο2 Arena του Λονδίνου, στον τελευταίο αγώνα καριέρας για τον Ελβετό σταρ. Το πρόγραμμα της 1ης ημέρας.

Η αντίστροφη μέτρηση για την τελευταία παράσταση του Ρότζερ Φέντερερ άρχισε, με την ανακοίνωση του προγράμματος της 1ης ημέρας του Lover Cup, που αρχίζει την Παρασκευή (23/9) στην Ο2 Arena του Λονδίνου.



Όπως ήταν ήδη γνωστό ο Φέντερερ θα αγωνιστεί στον τελευταίο αγώνα της καριέρας του στο διπλό, με συμπαίκτη τον Ράφαελ Ναδάλ, στο μεγαλύτερο τουρνουά επίδειξης στον κόσμο στο τένις.

Οι δυο μεγάλοι σταρ εκπροσωπώντας την ομάδα της Ευρώπης, θα αγωνιστούν απέναντι στους Αμερικάνους, Τζακ Σοκ και Φράνσις Τιάφο (Team World) στην τελευταία συνάντηση του προγράμματος, που θα ξεκινήσει γύρω στις 23:00 ώρα Ελλάδας.



Συνολικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει και τρεις αγώνες στο μονό, ανάμεσά τους ο δεύτερος κατά σειρά να είναι αυτός ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά (Team Europe) και τον Αργεντινό, Ντιέγκο Σβάρτσμαν (Team World), που θα αρχίσει στις 17:00 ώρα Ελλάδας.

The line-up is set for Day 1 of #LaverCup pic.twitter.com/HnulRs01KX