Ο Ρότζερ Φέντερερ επιβεβαίωσε στην συνέντευξη Τύπου του Laver Cup ότι θα δώσει την Παρασκευή (23/9) τον τελευταίο αγώνα της καριέρας του.

Ο Ελβετός είπε σε ΜΜΕ της πατρίδας του ότι σκοπεύει να παίξει μόνο στο διπλό και μιλώντας σήμερα (21/9) στους δημοσιογράφους, επιβεβαίωσε την είδηση.

«Ρώτησα τον Μπιορν αν θα μπορούσα να παίξω ένα παιχνίδι στο διπλό την Παρασκευή το βράδυ. Από εκεί και πέρα μπαίνει ο Ματέο (Μπερετίνι). Ετοιμάζομαι για ένα τελευταίο διπλό. Θα δούμε με ποιον θα είναι. Είμαι αρκετά νευρικός» δήλωσε ο 41χρονος Ελβετός που ακόμη δεν γνωρίζει ποιος θα είναι ο παρτενέρ του, αλλά δεν έκρυψε πως θα ήθελε αυτός να είναι ο Ναδάλ, κάτι που πιθανότατα θα συμβεί (φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο να του χαλάσουν το χατίρι σε ένα τουρνουά επίδειξης, αλλά και λόγω της κοινής τους πορείας).

«Είμαι έκπληκτος με το πόσο καλά προπονούμαι εδώ. Όμως, ήταν ήδη αποφασισμένο ότι θα παίξω μόνο σε διπλό, πιθανότατα το βράδυ της Παρασκευής. Ίσως μπορώ να παίξω συμπαίκτης με τον Ράφα κάτι που θα ήταν ένα όνειρο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ελβετός μίλησε μεταξύ άλλων για την λαμπρή του καριέρα στο τένις, αλλά και το αντίο που θα του επιφυλάσσει το κοινό στο Λονδίνο, όπως και την επόμενη μέρα μακριά από το Tour.

"You always want to play forever... [but] I know everybody has to leave the game."@rogerfederer explains the 'bittersweet' emotions of retirement.#LaverCup pic.twitter.com/5HSpnU0VcW