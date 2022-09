Ο Κάρλος Αλκαράθ στο πρώτο του παιχνίδι ως Νο1, ηττήθηκε από τον Φίλιξ Οζέρ Αλιασίμ στο Davis Cup.

Μετά τον θρίαμβό του στο US Open, ο Κάρλος Αλκαράθ ηττήθηκε στο πρώτο παιχνίδι της καριέρας του ως Νο1 στον κόσμο.

Στο μεγάλο ματς της χθεσινής βραδιάς για το Davis Cup, ο Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ επικράτησε του Καρλίτος με 2-1 σετ (6-7(3), 6-4, 6-2) και ισοφάρισε αρχικά για τον Καναδά, που στη συνέχεια πήρε και τη νίκη στο διπλό, φτάνοντας στο 2 στα 2.

