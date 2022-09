Ο Νικ Κύριος σε ματς 3 ωρών θριάμβευσε απέναντι στον Ντανίλ Μεντβέντεφ στα τέσσερα σετ και συνεχίζει φορτσάτος στα προημιτελικά του US Open στοχεύοντας μέχρι και στην κούπα!

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας κατάφερε να στείλει εκτός συνέχειας της διοργάνωση τον κάτοχο του τίτλου του τουρνουά με 7-6(11), 3-6, 6-3, 6-2 και για πρώτη φορά στην καριέρα του θα βρεθεί στη φάση των «8».

Μάλιστα, με αυτό το αποτέλεσμα ο Μεντβέντεφ έπεσε από τη θέση Νο.1 της κατάταξης, ως συνέπεια της αρνητικής, για εκείνον, εξέλιξης και της απίστευτα τιμητικής για τον Νικ Κύργιο.

Ο τελευταίος θ' αντιμετωπίσει πλέον στα προημιτελικά τον Καρέν Χατσάνοφ (6/9), που επικράτησε του Πάμπλο Καρένιο Μπούστα με 4-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-3.

